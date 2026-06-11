Лекари се борят за живота на 6-годишно дете, паднало от прозореца на дома си

Булфото

6-годишно дете от село Петърч е пострадало след падане от прозорец на втория етаж на дома си. По първоначална информация инцидентът е станал по време на игра. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР в София.

Сигналът е подаден около 23:30 часа снощи в Районното управление в Костинброд от столична болница, където детето е било прието за лечение, предаде "Фокус".

Незабавно на адреса са изпратени полицейски служители, които са извършили оглед.

Пострадалото е настанено в лечебно заведение с фрактура на черепа и с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство, а изясняването на всички факти и обстоятелства продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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