Лекари се борят за живота на единия от младежите, забили се с надуваем диван в скалите на Ахелой, задържаха водача на джета

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Има ранени при инцидент с воден атракцион в морето край Ахелой, съобщи директорът на "Морска администрация" - Бургас кап. Живко Петров.

По негови данни инцидентът е станал в следобедните часове днес. Става въпрос за надуваемо съоръжение – тип "диван", което е било теглено от моторна лодка. Тя е предприела опасна маневра и надуваемото съоръжение се е ударило в скали, предаде БТА.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Бургас уточниха, че инцидентът е станал на плажа под х-л "Ликардо". Установени са хората, ангажирани с атракциона, водачът на джета е задържан за срок до 24 часа.

Пострадали са трима 18-годишни младежи, израелски граждани. Двама от тях са получили охлузвания и повърхностни наранявания, откарани са в медицински център в Слънчев бряг. Третият е настанен за лечение в отделение "Реанимация" на УМБАЛ - Бургас с фрактура на черепа с опасност за живота, допълват от МВР.

Джетът и надуваемият атракцион са иззети по образуваното досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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