Лекари се борят за живота на момичето, пострадало в “Подуяне”

12.02.2026 / 19:05 0

снимка Булфото

15- годишно момиче е транспортирано по спешност в “Пирогов” след инцидент в кв. “Подуяне”. Детето е докарано в много тежко състояние, съобщиха от болницата. 

Момичето е въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенция. Операцията продължи часове наред и е била извършена от Мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ много от най-добрите детски лекари от университетската спешна болница. 

След продължителната операция 15-годишната пациентка е настанена в Детската реанимация на “Пирогов”, където е под денонощни реанимационни грижи и активно мониториране, предаде днес.бг.

