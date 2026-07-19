Лекари се борят за живота на жена, блъсната от 19-годишен на пешеходна пътека
Булфото
Инцидентът е станал в събота около 22:42 ч. на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“ в Бургас. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен мъж от поморийското село Гълъбец, е отнел предимството и е блъснал пресичащата пешеходка.
Пострадалата жена е от Сливен. Тя е настанена за лечение в отделение „Реанимация“ на УМБАЛ - Бургас с политравматизъм, предаде Нова телевизия.
Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Взета му е и кръв за химичен анализ.
По случая е образувано досъдебно производство.
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