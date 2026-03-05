Лекари се опасяват за гръбначния стълб на Малена Замфирова

Снимка Булфото

Неприятни новини дойдоха от болницата за една от звездите ни в сноуборда.

След инцидента с пиян скиор в чешкия курорт „Шпиндлеров Млин“ лекари допускат, че българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова може да има увреждания на гръбначния стълб. 16-годишната спортистка беше блъсната на писта, докато се е намирала там след тренировка. По случая чешките власти вече водят официално разследване.

Бащата и треньор на състезателката – Анатоли Замфиров, вече е дал показания пред местните власти във връзка с инцидента.

Сблъсъкът е станал на 3 март около 15:00 часа на писта в зимния курорт „Шпиндлеров Млин“. Замфирова се е подготвяла за участие в старт от Световната купа по сноуборд.

По първоначална информация тя е била блъсната от мъж, за когото се предполага, че е карал ски след употреба на значително количество алкохол.

Към момента на инцидента българската състезателка не е карала сноуборд и не е участвала в състезание. Тя е била на пистата заедно със своя екип след края на тренировка, пише frognews.bg.

В резултат на удара Замфирова е получила сериозни травми. Освен съмнения за увреждане на гръбначния стълб, лекарите са установили и фрактура на бедрото и сътресение на мозъка.

Пострадал е и мъжът, с когото тя се е сблъскала. Той е получил травми в областта на гърдите, гърба и корема, но състоянието му не е животозастрашаващо.

Екип на планинската спасителна служба в „Шпиндлеров Млин“ е реагирал незабавно. Двамата пострадали са били поставени във вакуумни матраци и стабилизирани на място. За да кацне спасителният хеликоптер, районът е бил временно отцепен и движението по пистата е било спряно.

Замфирова е транспортирана с хеликоптер до Университетската болница в Храдец Кралове.

Очаква се по-късно тя да бъде преместена за последващо лечение в болница в Австрия. След стабилизиране на състоянието ѝ е планирано транспортирането ѝ обратно в България за продължаване на възстановяването.

