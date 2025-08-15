Лекари се притекоха на помощ на машиниста от пламналия влак

Редактор: Недко Петров

Стопкадри: Нова Нюз

Машинистът от запаления влак тази сутрин се е почувствал зле. Той е вдигнал кръвно налягане и се е наложило да бъде прегледан от лекар. Състоянието му вече е стабилизирано, предаде Димитър Иванов.

На мястото до село Пасъчево е и шефа на пожарникарите Александър Джаров. Той разкри, че все още има теч на дизелово гориво и затова продължават да охлаждат с вода осемте горели цистерни с нафта.

Откъм поне горене тази ситуация е овладяна категорично. Продължаваме да охлаждаме, предстои, след като разследващите органи вече пристигнат и започнат да се правят съответните процедури, след това вече постепенно да почнат да бъдат изтегляни цистерните една по една, каза Джартов.

Съответно ще източваме тези, в които все още има гориво, и които не могат на самоход да бъдат изтеглени. Разследващите органи трябва да установят каква е причината, ние нямаме компетентност по отношение на това, добави по Нова Нюз той.

Джартов уточни още, че въздухът в района не е опасен, тъй като няма димоотделяне, но все пак препоръча на хората да избягват по възможност това място в момента.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!