Лекари в Испания стачкуваха срещу нова наредба

снимка Булфото

Лекари в цяла Испания стачкуваха срещу проект за нова наредба, регулираща условията на труд на здравния персонал. Протестът не спря работата на медиците в отделенията по диализа, спешните служби, реанимация, интензивно лечение и редица други дейности.



Въпреки минимално осигурените здравни услуги, хиляди пациенти не са били прегледани, или часовете им са били презаписани. В някои болници са стачкували 50% от лекарите, докато в други процентът на спрелите работа е бил 10 на сто. В Каталуния грижите за пациентите са останали относително нормални по данни на Министерството на здравеопазването на регионалното правителство, предава БНР.

Синдикатите посочват, че общественото здравеопазване дължи голяма част от своята ефективност на преумора, ниско заплащане и намаляването на трудовите права на медицинския и лекарския персонал. Лекарите настояват за намаляване на максималното седмично работно време и по-добри условия за дежурства. Според тях правата и задълженията им трябва да бъдат включени в рамков закон.

Министерството на здравеопазването категорично отхвърля създаването на специално законодателство. В проекта за нова наредба властта предлага ограничаване на работното време до 45 часа седмично и регулиране на почивките и дежурствата. Освен това се предвижда опростява смените до „обикновени“ и „дежурни“ с максимум 17 последователни часа, при 24 към настоящия момент.

Лекарите обаче твърдят, че на практика тези смени могат да бъдат верижно свързани без ефективни почивки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!