Лекарите предупредиха каква опасност могат да причинят жегите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Лекарите предупреждават, че горещото време може да повиши риска от затлъстяване. Причината е, че заради жегите хората са обездвижват, и това допълнително влошава състоянието на тези с наднормено тегло. За да поддържат спортна фигура, двамата приятели Петко и Васил, независимо че вече са на възраст и независимо че е жега, гледат всеки ден да са в парка.

Фзическата активност на човека е водеща за неговото здраве и дълголетие, казва Васил Василев.

Да има повече движение. Движението е здраве, дали е ходене, добавя пък Петко Недялков.

Проблемът е, че в жегите хората предпочитат да стоят на закрито и общо взето спират да се движат. Именно това кара хората с наднормено тегло да трупат още килограми, смятат лекарите.

Високите температури по-скоро пречат на активностите или не помагат на тези, които живеят с наднормено тегло и затлъстяване.

Освен това те са и неприятели на хората, които имат сърдечни заболявания. Но, разбира се, лекарите винаги апелират към повече движение в по-раните часове и в по-късните часове на деня.

Сутрин Васко и Петко са винаги в парка. И никога не са били дебели.

Иначе съм като момченце, въпреки 75-те ми почти години. Тичане, колоездене, някои искат и плуване, заявява още Васил.

Естествено, че когато е много горещо, е препоръчително да си стоите вкъщи. Но ако сте с наднормено тегло, съветът на лекарите е да намерите начин за физически упражнения вкъщи, за да не се обездвижвате допълнително заради жегите, информира бТВ.

