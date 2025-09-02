Лекарите за потребителската такса: Безплатните транспортни карти да не би ватманите да ги плащат?

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

След като 13 години потребителската такса при посещение на лекар не е била пипана, сега се заговори цената да се коригира.

Замразяването на потребителската такса е политическо решение, но същевременно политиците постоянно актуализират своите заплати – тогава кой е алчния тук? Ние настояваме поне да ни се обясни защо е взето това решение. Да не говорим, че чрез потребителската такса се вършат социални дейности, които по принцип трябва да са за сметка на държавния бюджет, а не за сметка на лекарския труд.

Това коментира пред Нова нюз д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз

Държавата е освободила една не малка част от българското население от плащане на потребителска такса при лекаря. Въпросната такса се плаща най-вече от хората, които най-много дават в системата на здравеопазването чрез своите осигуровки. Единствените суми, изключвам децата, които тези хора дават в здравната система, е тази потребителска такса, тъй като те са здравноосигурени пак за сметка на държавата. Държавата решава още веднъж да подпомогне тези хора, като ги освобождава от потребителска такса, но за сметка на лекарите. Когато държавата или общината е решила да даде на някого безплатна карта за градския транспорт, ватманът ли плаща за това? В случая това се получава – лекарят извършва социална дейност за своя сметка, коментира той.

Ние настояваме да се върнем към някакъв диалог с политиците и таксата да има обективен показател, какъвто е минималната работна заплата. Ние не настояваме за някакви драстични промени, тъй като настояваме българинът да има достъп до лекар. Целта на потребителската такса има две цели – да се намали свръхпотреблението и да се дофинансират лечебните заведения, обясни той.

Потребителската такса в момента е безсмислена. Тя трябва да има адекватна стойност, за да може да си изпълнява функциите и същевременно да е приемлива за хората, коментира д-р Брънзалов.

Надявам се да се намери обективно и максимално удовлетворяващо решение, завърши той.

Поне 4 евро трябва да струва потребителската такса, но това е въпрос на дебати и решение. Надявам се, че хората разбират. Това не е алчност, а адекватност. Някой би ли бил съгласен, ако на хората някои от перата на техните доходи да е на ниво отпреди 13 години, коментира той.

