Лекарят, поставил новите дробове на норвежката принцеса: Сърцето ѝ беше спряло

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Норвежката принцеса Мете-Марит претърпя успешна белодробна трансплантация и се възстановява, съобщиха от Кралския двор в изявление, цитирано от Ройтерс.

52-годишната съпруга на норвежкия престолонаследник принц Хокон, наследник на норвежкия трон, беше диагностицирана с белодробна фиброза през 2018 година.

Това е хронично заболяване, което причинява образуване на белези в белите дробове и води до намалено усвояване на кислород, отбелязва агенцията.

На 5 юни Университетската болница в Осло съобщи, че Мете-Марит е включена в листата на чакащите за белодробна трансплантация след сериозно влошаване на здравословното ѝ състояние.

По-рано специалисти от болницата заявиха, че без тази операция ѝ остава приблизително една година живот.

„Както всички пациенти, претърпели трансплантация, така и тя ще остане в болницата още няколко седмици“, заяви професор Аре Холм от Университетската болница в Осло в изявление, предоставено от Кралския двор.

Операцията е извършена от сърдечно-белодробния хирург Арнт Елтвед Фиане. Той е професор и ръководител на катедрата по гръдна хирургия.

„За да бъде извършена трансплантацията, гръдният кош на пациента беше отворен. Кръвообращението и оксигенацията временно се поддържаха от апарат, докато увредените бели дробове бяха отстранени. В това време сърцето на Мете-Марит беше временно спряно. Именно отстраняването на болните бели дробове често е един от най-сложните и рискови етапи на цялата операция“, коментира той, цитиран от "Билд".

„След отстраняването на болните бели дробове на тяхно място бяха поставени донорските органи. Те се пришиваха постепенно, като хирурзите свързваха големите кръвоносни съдове и бронхите с тези на пациента", обяснява лекарят.

Процедурата обикновено трае от три до пет часа.

Мете-Марит ще трябва да приема лекарства (имуносупресори и кортизон) до края на живота си, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантирания бял дроб от тялото ѝ. Тя ще остане в лечебното заведение още някоко седмици.

През декември престолонаследникът Хокон заяви, че семейството е забелязало промяна в състоянието на Мете-Марит и че тя изпитва все по-големи затруднения с дишането.

Министър-председателят на Норвегия Йонас Гар Стьоре приветства откровеността на принцесата относно заболяването и заяви, че това може да помогне на други хора, страдащи от подобни здравословни проблеми.

Когато Мете-Марит се запознава с престолонаследника - на музикален фестивал през 1999 година, тя е 25-годишна, неомъжена самотна майка и обикновена гражданка. Така започва една необичайна кралска любовна история, която първоначално предизвиква медиен шум и противоречия, но впоследствие печели симпатиите на мнозинството от норвежците, отбелязва Ройтерс, цитирана от btvnovinite.bg.

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