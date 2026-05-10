Лекарят от "ТИСА" танцува отново
10.05.2026 / 13:00 1
кадър: БНТ
В Унгария номинираният за министър на здравеопозването - ортопедът Жолт Хегедюш отбелязва с танц клетвата на новия премиер Петер Мадяр.
Той изпълни "победоносните стъпки" пред сградата на парламента, видя БНТ.
Лекарят се прочу именно с танца си в изборната нощ, когато партия "ТИСА" спечели вота.
