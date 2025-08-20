Леко ПТП предизвика огромно задръстване на пътя Варна - Златни пясъци

Булфото

Голямо задръстване се образува на пътя Варна - Златни пясъци в посока курортните комплекси заради лека катастрофа около сп. "Студентска". Дълга колона от автомобили се извива по бул. "Княз Борис I", предаде Радио Варна.

Платното вече е освободено от колите, участвали в птп-то, съобщи за Радио Варна главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция".

