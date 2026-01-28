Леко затопляне в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда от запад облачността над Западна и Централна България постепенно ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще бъде тихо, със слаб западен вятър. В Дунавската равнина и Тракия ще има условия за мъгли. Минималните температури ще са между минус 3° и минус 1°С, а в Дунавската равнина, както и в Югоизточна България, Сандански и по Черноморието – малко по-високи, до плюс 4°–6°С.

През деня в сряда времето ще се подобри и в почти цялата страна ще има повече слънчеви часове. След обяд от запад облачността постепенно ще се увеличава. Към края на деня и през нощта срещу четвъртък над Югозападна България ще започнат валежи от дъжд, а над 1800–2000 метра – от сняг, допълва meteobalkans.com.

Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България и на север от планините – до умерен, от юг-югозапад. Ще започне и повишение на температурите, като се очакват почти пролетни стойности. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 13°С.

Времето в столицата

През нощта срещу сряда от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Сутринта ще има условия за намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и плюс 1°С, а максималните – около плюс 7–8°С, допълва meteobalkans.com.

През деня времето ще се подобри, с повече слънчеви часове. След обяд от запад облачността постепенно ще се увеличава, а привечер и през нощта срещу четвъртък ще започнат валежи от дъжд.

Почти през целия ден времето в планините ще бъде слънчево и ще се затопля. Ще духа силен, а на места и поривист вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7–8°, а на 2000 метра – около минус 1°.

Бъдете внимателни, тъй като заради повишението на температурите има риск от лавини. Към края на деня ще започнат валежи от дъжд, а над 1700–1800 метра – от сняг.

До обяд ще има ниска слоеста облачност, а през деня времето ще бъде слънчево и постепенно ще се затопля. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°С. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Над централните и източните райони на полуострова времето ще бъде с разкъсана облачност и с тенденция към затопляне. В същото време, заради нов циклон от запад, облачността ще се увеличава и до обяд по Адриатическото крайбрежие ще започнат валежи от дъжд.

