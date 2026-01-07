Леля Бориска от Криводол за еврото: Парите са си пари

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Леля Бориска от Криводол днес също като хиляди други български пенсионери се нареди на опашката в местния пощенски клон, за да си получи първата пенсия, изплатена в евро.

Първата ми европенсия ще отиде първо в аптеката, за да си купя лекарствата. Това е. За нас това е живота – лекарствата, коментира жената пред бТВ.

Щом взима парите в ръцете си, възкликва: Вижте колко са хубави – зелени, червени.

И споделя, че за първи път вижда и взема такива пари.

Бориска обаче апелира към своите „колеги“ пенсионери следното:

Не се притеснявайте. Хората, които се притесняват, да не се страхуват. Парите са си пари. Еврото е като нашите пари, само че не е на левове, те това е, коментира тя.

Други пенсионери от Криводол също споделят какво е усещането да вземат пенсията си в евро.

Не сме много щастливи. Пенсията си я взимам и цялата отива пак в България, в търговията, коментира възрастна жена.

Друга пък коментира, че познава евробанкнотите и не се притеснява от тях, тъй като в миналото е ходила със семейството си по чужбина, за да работи. „Там с еврото работя, няма проблем, ама в България с евро – странно е“, коментира тя.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!