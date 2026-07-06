Лелята на Марти: Слушайки лекарите, се питах има ли останало нещо здраво в тялото на Христина

Снимки: Фейсбук, Булфото

Пред съда, по време на делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година, лелята на Мартин – Красимира Здравкова, заяви, че първоначално Христина и децата са тръгнали към плажа, но след това са се върнали към басейна на хотела, в който са отседнали, заради червен флаг на морската ивица.

Тя заяви, че когато е пристигнала на мястото на инцидента е заварила на земята само телата на Христина и Марти. Жената подчерта, че тя се е обадила на 112, за да потърси помощ.

По думите ѝ е настанала сериозна суматоха, в която медиците са се опитвали да преценят на кого първо да окажат помощ.

“Убиха ми семейството, убиха ми жената", бяха думите на съпруга ѝ Мирослав", изтъкна Красимира, предава репортер на Burgas24.bg.

“Когато след това слушах лекаря, се питах, има ли изобщо останало нещо здраво в нейното тяло. Запечатаха ми се думите му - “Надежда не давам, надежда не взимам", каза още пред Темида Красимира Здравкова.

Тя препотвърди думите на съпруга си Юлиян, че по лицето на Никола Бургазлиев не е имало никаква емоция след инцидента.

Красимира подчерта, че дъщеря ѝ продължава да има кошмари и често се буди с писъци вечер.

“Когато видях за първи път Марти след инцидента, там беше дете с празен поглед и памперс, въпреки че бе на 4 години. Цяло чудо е, че е жив", добави тя.

Редактор "Екип на Петел",

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