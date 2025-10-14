Лена Бориславова: Бойко май е вдигнал кръвно

Снимка: Булфото

"Бойко май е вдигнал кръвно. Само не разбирам защо БСП са му виновни… друг го ИЗЯДЕ в Пазарджик". Това написа Лена Бориславова от ПП-ДБ във фейсбук, посочва Фокус.

Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Ние сме шести след изборите в Пазарджик. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство, коментира преди минути лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ след местните избори в Пазарджик.

Борисов отговори и на критиките на ПП-ДБ: "Изядоха те! Благодаря, Мирчев, не ни мисли, ще оцелеем. Вкарахте ни в сивия сектор по времето на Асен Василев. Изплашиха хората- търчат на живи връзки цяло ПП- ние в тази помия не участвахме". Ние сме 6-ти. Василев добре каза- имаме си алтернатива "Възраждане", "Величие"- проруска коалиция", подчерта той.

Лидерът на ГЕРБ отправи и сериозни критики към председателят на парламента Наталия Киселова.

"На Киселова една година шеф на парламента ѝ стига! Тя където види празник, заминава и се показва", каза Борисов и попита:

"Колко депутати има зад гърба си? Трябва да пита преди да тръгне някъде".

