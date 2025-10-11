Лена Бориславова: Слави Трифонов още ми дължи 20 000 лева, за които го осъдих

Булфото

Слави Трифонов все още не е платил обезщетението от 20 000 лева, което присъди съда по телото срещу него, заведено от Лена Бориславова. Това съобщи самата тя в публикация във Фейсбук. По думите ѝ, той обжалвал решението.

Депутатката от ПП-ДБ пише също, че се е чудила дали изобщо да обсъжда „мракобесния закон на ИТН“. Бориславова завършва публикацията си обръщение към Трифонов:

„Уважаеми, господин Трифонов,

припомням Ви, че Вие сте човекът, който направи кариера и забогатя с милиони, присмивайки се на други хора, обиждайки ги, измисляйки най-долните клевети и подигравки и пошли скечове за другите.

Вие повлияхте на поколения българи като ги опростачихте и покварихте със словесните си похвати и непремерени “шеги”. А вашите депутати днес са най-низката проява на Бай-Ганьовщината в българския парламент.

Ако наистина искате да направите нещо смислено, за да не “могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват”, както сам пишете днес, започнете със себе си и депутатите си.

Направете шоу и телевизия, в които хуморът и сатирата са от класа, с вкус, както го е правил Алеко Константинов, когато с право е иронизирал наши сънародници например.

Задължително говорете сериозно с депутатите си, особено с това явление в българската политика Тошко Йорданов, как да се държат и как да не се държат в зала.

Та те са най-отвратителният и отвращаващият пример за народен представител като изказ, поведение и участие в дебат, а конкуренцията, за съжаление, не е никак малка.

Вашите народни представители, господин Трифонов, вместо аргументи, сипят обиди, унижения и недопустима мизогамия, превръщайки Народното събрание в сцена на словесна агресия и битова саморазправа.

Човек се чуди на моменти къде по веригата еволюцията се е объркала.

И така, господин Трифонов, започнете от себе си, преди да искате да вкарвате в затвора за 6 години всички други български граждани.

А междувременно аз пак ще Ви осъдя - и на втора инстанция.”

