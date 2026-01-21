Лена Бориславова: Взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори

снимка Фейсбук/Лена Бориславова

редактор Веселин Златков

След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори, това написа във Фейсбук депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова. Тя коментира, че тези години са били „брутални”.

„Радвам се, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото”, коменитра Бориславова.

Тя допълва, че работи по два нови проекта „Ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще Ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава!” народната представителка.

