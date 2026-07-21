Лена Бориславова оглави Института за правосъден мониторинг

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На 21 юли, днес, бе основан Институтът за правосъден мониторинг - гражданска организация, създадена с убеждението, че доверието в правосъдието не се изгражда с декларации, а с постоянен обществен поглед към начина, по който то работи. Директор е Лена Бориславова – юрист и общественик с политически опит. Председател на борда е Йонко Грозев – правозащитен адвокат и съдия с международен опит.

Мисията на Института е да насърчава гражданския контрол върху съдебната власт, да защитава принципите на нейната независимост и да утвърждава разбирането, че върховенството на правото съществува само когато действията на магистратите са в рамките на закона, а решенията им могат да се проследят и обяснят, пишат от пресцентъра на новосъздадената организация, цитирани от "Фокус".

"Правосъдието не е затворена система, която принадлежи единствено на професионалната общност. То е обществен договор. Всеки негов пропуск се превръща в несправедливост, а всяка злоупотреба - в съмнение, че законът не важи еднакво за всички. Именно затова Институтът ще извършва системен мониторинг на лошите практики в правосъдието като проучва, анализира и систематизира публичната информация за тях и ще я представя на разбираем и достъпен за хората език. Дългосрочната цел е да се създаде първата дигитална карта на злоупотребите в прокуратурата и съда - инструмент, който ще позволи на гражданите да проследяват повтарящи се модели, институционални дефицити и резултатите по случаи с висок обществен интерес", пишат още от Института.

"В България поръчковите дела, неслучайното разпределение, неоснователните откази от разследване, скалъпените обвинения, изфабрикувани доказателства, незаконни подслушвания и арести и пр., са се превърнали в норма, вместо да са изключения, за които се носят последици. Институтът за правосъден мониторинг цели да въоръжи гражданите в битка за една по-справедлива България, така че подобни практики да останат в миналото“, коментира Лена Бориславова.

Първите резултати от работата на Института за правосъден мониторинг ще бъдат представени на публично събитие в края на 2026 година.

В борда на организацията влизат още доц. Георги Лозанов, Весела Чернева и Красимир Врангов.

Редактор "Екип на Петел",

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