Лена Бориславова поиска оставката на министър Даниел Митов

Снимка: Булфото

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Лена Бориславова поиска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов заради негов коментар под публикация в социалните мрежи:

"Това, че днес е изразил одобрение към поста и публикацията на съпартиеца му Любен Дилов-син затова как гражданите, които не са съгласни и критикуват действията на МВР, трябва да бъдат бити, е самостоятелно основание незабавно да подадете оставка. Един мандат карате на вътрешен министър, който - как да го кажа, е белязан всекидневно от скандали", каза Бориславова по време на парламентарния контрол.

Тя остана недоволна от отговора на министър Митов на въпроса ѝ за резултатите от приключили проверки за дисциплинарни нарушения в системата на МВР.

Според Бориславова липсва информация за издирването на Петър Петров - Пепи Еврото и конкретика по случая със съмненията за осуетяване на акция за контрабанден канал в Пловдив през миналата година.

Критиката ѝ предизвика гнева на министър Митов, който от парламентарната трибуна заяви:

"Първо, аз знам, че Вие си живеете във фейсбук и там ще си останете. Като гледам, нямате никаква връзка с реалността. Второ, научете се да задавате парламентарни въпроси. Когато в написания от Вас въпрос няма конкретика, няма как да ми искате конкретика за неща, които Вие не сте питала".

