Лена отвърна на Слави: Той и песен написа за мен преди време, осъдих го

Булфото

Слави написал пост от дивана. Срещу мен. Изключил коментарите. Това написа Лена Бориславов, след като Слави Трифонов излезе с публикация във Facebook.

Лидерът на "Има такъв народ" публикува остър коментар, провокиран от решението на Софийския районен съд да оправдае Лена Бориславова по делото за ползване на фалшифициран документ.

Според него въпреки съдебното решение, фактът за фалшивия подпис остава, а от него се е възползвал бившият премиер Кирил Петков.

"Той и песен написа преди време. Осъдих го за нея на първа инстанция. И на втора ще го. Просто отнема време", допълва тя.

"По-важното е утре всички да сме на протеста в 18:00 на Ларгото", завършва в поста си Лена.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!