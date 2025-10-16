Лео Меси с нов рекорд

Снимка Hossein Zohrevand, Уикипедия

Лионел Меси направи две асистенции в приятелския мач на родната му Аржентина срещу Пуерто Рико снощи, завършил с 6:0.



Така, нападателят вече има 60 асистенции за националния си отбор, поставяйки рекорд. Според Opta, Меси надмина рекорда на бразилеца Неймар и американеца Ландън Донован, които имат по 58 голови подавания за националните си тимове, предава Фокус.



В челната десетка на Opta по тази статистика са още: Ференц Пушкаш (Унгария, 53), Шандор Кочиш (Унгария, 50), Кевин де Бройне (Белгия, 49), Кристиано Роналдо (Португалия, 49), Пеле (Бразилия, 47), Месут Йозил (Германия, 40) и Дейвид Бекъм (Англия, 36).

