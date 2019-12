Лео Меси вдигна рекордната шеста "Златна топка" и каза: Годините минават, но не спирам да мечтая

Рекордьорът Лионел Меси коментира спечелването на шестата си “Златна топка” на “Франс Футбол”. Нападателят на Барселона беше отличен като №1 в света за 2019 г., пише Sportal.bg.

“Искам да благодаря на всички, които гласуваха за мен - заяви маестрото от Росарио. - Моите съотборници ми помогнаха много за този приз и затова им благодаря и на тях. Много съм горд, че успях да пренапиша историята с моя клуб, да играя за един от най-добрите тимове в света. Това е много важно за мен. Но в същото време този приз ме задължава да продължа да работя, защото когато си стигнал до това ниво, хората очакват много от теб. В същото време години си минават и един ден ще се откажа. Но се надявам преди това да спечеля още трофеи, макат времето да тече много бързо. Не спирам да мечтая. Шест “Златни топки”… това е немислимо.”



Меси е на 32 години, като през цялата си професионална кариера е бил само в клуба от “Камп Ноу”.



Във вота за “Златната топка” той изпревари Вирджил ван Дайк и Кристиано Роналдо.

Класирането: 1. ЛИОНЕЛ МЕСИ (Арж/Барса) 2. Вирджил ван Дайк (Хол/Ливърпул) 3. Кристиано Роналдо (Пор/Юве) 4. Садио Мане (Сен/Ливърпул) 5. Мохамед Салах (Еги/Ливърпул) 6. Килиан Мбапе (Фра/ПСЖ) 7. Алисон Бекер (Бра/Ливърпул) 8. Роберт Левандовски (Пол/Байерн) 9. Бернардо Силва (Пор/Ман Сити) 10. Риад Марез (Алж/Ман Сити) 11. Френки де Йонг (Хол/Аякс/Барса) 12. Рахийм Стърлинг (Анг/Ман Сити) 13. Еден Азар (Бел/Челси/Реал М) 14. Кевин Де Бройне (Бел/Ман Сити) 15. Матайс де Лихт (Хол/Юве) 16. Серхио Агуеро (Арж/Ман Сити) 17. Роберто Фирмино (Бра/Ливърпул) 18. Антоан Гризман (Фра/Атлетико/Барса) 19. Трент Александър-Арнолд (Анг/Ливърпул) 20. Пиер-Емерик Обамеянг (Габ/Арсенал) 20. Душан Тадич (Сър/Аякс) 22. Хюн-Мин Сон (Р. Кор/Тотнъм) 23. Юго Лорис (Фра/Тотнъм) 24. Калиду Кулибали (Сен/Наполи) 24. Марк-Андре тер Стеген (Гер/Барса) 26. Карим Бензема (Фра/Реал М) 26. Жоржиньо Вайналдум (Хол/Ливърпул) 28. Жоао Феликс (Пор/Бенфика/Атлетико) 28. Дони ван де Беек (Хол/Аякс) 28. Маркиньос (Бра/ПСЖ)

WHAT AN IMAGE! 👀



When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9