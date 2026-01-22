Леонардо ди Каприо с номинация за "Оскар"
Кадър Ютуб
Два филма доминират в номинациите за престижната кинонаграда "Оскар". Дръзкият "Грешници" влезе в историята с рекордните 16 номинации. Той е следван от епичният филм за екстремистките тенденции в САЩ "Битка след битка", номиниран в 13 категории, предава БНТ.
Сред номинираните за най-добър актьор са Леонардо ди Каприо и супер фаворитът Тимъти Шаламе. Сред жените норвежката Ренате Рейнсве и ирландката Джеси Бъкли ще си оспорват наградата за най-добра актриса.
За най-добър чуждестранен филм ще се състезават ленти от Норвегия, Бразилия, Франция, Тунис и Испания.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!