Лесен въпрос за 20 000 в „Стани богат”, но играчът се отказа

Строителният специалист Иван Ризов спечели 10 000 от „Стани богат” в два поредни епизода на предаването. В петък вечер той получи възможността да отвори въпрос за 20 000, който се оказа доста лесен за всеки, който има дори и елементарни познания върху християнството и неговата история.

Играчът трябваше да посочи символа ихтис - риба, който се свързва с християните от древността. Изображението на риба и сега се ползва от тях като символ, защото на гръцки думата може да се разчете като „Исус Христос, син Божи, Спасител наш”.

За съжаление Ризов се отказа, а и извън играта не намери точния отговор. Водещият Ники Кънчев обаче се усети, че въпросът не е толкова сложен и набързо го похвали.

„Някои от думите ги чувам за пръв път”, заяви той.

