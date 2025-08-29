Лесна победа за Алкарас, Джокович ще играе след полунощ

снимка: Булфото

Шестият ден на US Open включва мачовете от трети кръг в долната половина на схемата в Ню Йорк.

Екшънът започна в 18:00 часа, а в 18:30 на централния корт програмата откриха Карлос Алкарас срещу Лучано Дардери. Въпреки че в един момент от двубоя имаше нужда от медицински таймаут, испанецът стигна до убедителна победа с 6:2, 6:4, 6:0 и още няма загубен сет от началото на турнира, предаде Спортал.

Феновете на Новак Джокович ще трябва да будуват тази нощ, защото неговият мач с Камерън Нори е насрочен за 02:00 след полунощ.

Във френското дерби между Бенжамен Бонзи и Артур Риндернеч победител излезе Риндернеч. Той се наложи с 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 и в следващия кръг ще играе срещу Карлос Алкарас. Напред продължава и Иржи Лехечка след успех с 6:4, 6:4, 6:4 над Рафаел Колиньон.

При дамите началото на тенис деня беше дадено от Елена Рибакина, която победи Ема Радукану с 6:1, 6:2. Казахстанката беше пълна господарка на корта и нито веднъж не се наложи да спасява точка за пробив.

Маркета Вондроушова също продължава напред, след като отстрани Джазмин Паолини със 7:6(4), 6:1. За четвъртия кръг се класира и Джесика Пегула, която надви с 6:1, 7:5 ветеранката Виктория Азаренка.

От 02:00 часа е ред да играе на една от фаворитките при жените Арина Сабаленка срещу Лейла Фернандес, която е финалистка в US Open от 2021 година.

