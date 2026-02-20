Летище София въвежда ограничения заради военните учения на НАТО

кадър: Петел

Мониторинговият канал Flightradar24 публикува предупреждение, че на 23 и на 24 февруари летище София ("Васил Левски") ще въведе ограничения за всички граждански полети, на военните самолети ще бъде разрешено на извършват полети на територията на летище "Васил Левски".



"Международното летище в София, България, ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните полети на 23 февруари от 01:15 до 02:50 часа и отново на 24 февруари от 01:05 до 03:35 часа", се посочва в съобщението на мониторинговият канал в социалната мрежа Х, предаде "Фокус".



По-рано стана известно, че България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса.



"Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане", допълват от посолството.

