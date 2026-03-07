Летище Варна прие пренасочен полет от Кьолн за София заради дрона

Пиксабей

Днес следобед въздушното пространство над летище "Васил Левски" в столицата е било затворено за кратко, съобщава БНТ.

От летището в София съобщиха, че полет от Кьолн е пренасочен и е кацнал на летище Варна.

Системите за сигурност за засекли дрон, веднага са информирани РВД, Гранична полиция и всички наземни служби.

Информиран е и командирът на захождащ за кацане самолет от Кьолн.

Въздушното пространство над летището е било затворено за кратко с цел осигуряване на сигурността на полетите. След като дронът е неутрализиран, нормалният въздушен трафик е възстановен.

