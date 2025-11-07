Летище в Брюксел беше блокирано заради дронове

Пекселс

Въздушният трафик на летището в Брюксел снощи временно бе спрян заради предполагаемо навлизане на дронове.

Летищата в Брюксел и Лиеж бяха затворени в продължение на няколко часа във вторник след забелязване на дронове.

Снощи безпилотни летателни апарати предизвикаха затваряне на въздушното пространство и над летището в шведския град Гьотеборг. Белгия свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, предаде БНТ.

