Летището в Мюнхен възобнови работата си, след като бе затворено заради дронове

Снимка: Пиксабей

Международното летище в германския град Мюнхен възобнови отново работата си рано тази сутрин, след като през нощта бе затворено поради забелязани дронове, предаде Ройтерс.

Около 20 полета бяха отменени късно снощи, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.

По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка, предава БТА.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.

