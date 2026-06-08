Летището в Мюнхен временно спря полетите заради мирис на дим

Пекселс

Летището в Мюнхен временно преустанови всички полети късно вечерта, предаде Ройтерс.

Кулата на летището е била евакуирана в 20:33 ч. местно време (21:33 ч. българско време) заради мирис на дим, се посочва в изявление, предаде БТА.

“(Контролната) кула на летището в Мюнхен беше евакуирана в 20:33 ч. заради мирис на дим. Германският контрол на въздушния трафик отмени полетите до второ нареждане. Очаквайте още информация”, написаха от летището на уебсайта си.

Полицията заяви пред ДПА, че ситуацията остава неясна и тя се оценява от пожарни екипи.

Говорител каза, че няма видим пожар, нито пламъци. “Все още не знаем точно”, каза той, без да даде повече подробности.

Според говорителя на полицията полетите са “частично” отменени.

Има забавяния и за кацащите, и за излитащите самолети, а някои полети са били отклонени.

Часове по-късно работата на летището бе възобновена, съобщи говорител на летищните власти, цитиран от ДПА. От уебсайта на аеропорта става ясно, че все още има закъснения и ограничения.

Редактор "Екип на Петел",

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