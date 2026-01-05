Летището в София възстанови полетите по разписание

Кадър: Петел

Летище “Васил Левски” - София вече работи нормално и полетите се изпълняват по разписание, съобщиха от пресцентъра на летището.

Вчера общо седем кацащи полета са били пренасочени от летище "Васил Левски" - София към други летища заради силния вятър, а три излитащи са били отменени. Първият пренасочен полет е бил на авиокомпания "Флай Дубай" (от Дубай), който е кацнал в Белград.

Самолетите, които не са могли да кацнат в София, са били насочени към Белград, Будапеща, Варна и Пловдив.

Отменените излитащи полети от София са били за Лондон (Станстед), Цюрих и Франкфурт, предаде БТА.

