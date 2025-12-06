Летището във Вилнюс отново е затворено заради контрабандни балони в небето

Кадър Youtube

Летището на литовската столица Вилнюс е затворено заради поява на балони в небето на града.

От началото на октомври аналогични инциденти са регистрирани повече от 10 пъти, предава БНТ. Летището на Вилнюс се намира на 30 километра от Беларус.

Според Литва балоните са изпращани от контрабандисти на цигари от Беларус.

Вилнюс обвинява и беларуския лидер Лукашенко, че не предприема мерки срещу "хибридни нападения" срещу Литва.

