Летни съвети за поддръжка на електрически огради

През летните месеци, когато пасищният сезон е в разгара си, е особено важно електрическите огради за животни да работят без прекъсване. Жегата, бързият растеж на растителността и честите бури са все фактори, които могат да повлияят на ефективността на системата. Но с малко внимание и редовна поддръжка тези проблеми могат лесно да бъдат избегнати.

Растителността – най-големият враг на електрическия ток

Високата трева, храстите и бурените често влизат в контакт с жиците и така поглъщат част от електричеството. Това значително намалява ефективността на оградата. Препоръчва се поне веднъж седмично да се почиства зоната около жиците. Редовното косене или третиране с хербициди помага на соларните електрически огради да поддържат оптималната си работа.

Проверка на заземяването

През лятото почвата изсъхва и губи част от електропроводимостта си. Това може да отслаби работата на системата. Ако заземяването е недостатъчно, електрическият импулс не се затваря правилно и животното не усеща удара. В такъв случай може да се наложи добавяне на допълнителен заземителен кол или поливане на почвата около електродите.

Тестване на напрежението

През лятото е добре редовно да се следи напрежението по оградата. С обикновен уред за измерване на волтажа лесно се установява дали системата работи с необходимата сила. Ако стойностите са по-ниски от зададените от производителя, е време за преглед на цялата система – от жиците до изолаторите и свързванията.

След буря – задължителна проверка

Летните бури могат сериозно да повредят оградата. Мълнии, паднали клони, изместени колове – всички тези неща могат да намалят ефективността на системата или да предизвикат късо съединение. След всяка буря трябва да се направи обиколка и оглед на цялата ограда.

Сигурност през целия сезон

Редовната поддръжка гарантира, че електрическата ограда ще работи надеждно през цялото лято. Това е особено важно при животни, които се отглеждат на отдалечени пасища без постоянно наблюдение. Добре поддържаната система не само защитава добитъка и фуража, но и намалява неочакваните разходи за ремонт.

