Летният сезон започна с ръст на туристите и липса на сезонни работници

Пиксабей

Летният сезон вече набира скорост, но очакваният ръст на туристите все още не е постигнат, а надеждите на бранша са насочени към българските туристи и по-атрактивните оферти. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ по Нова Нюз Павлина Илиева от Обединение „Бъдеще за туризма“. Според нея негативната реклама на родното Черноморие отблъсква хората повече, отколкото реалните проблеми.

„Сезонът стартира, за наша радост. Вече е юли месец и започват да идват все повече туристи на нашето море. Разбира се, ръстът, който желаем, все още не е постигнат, но се надяваме, че ще успеем“, каза Илиева.

По думите ѝ не бива цените у нас да се сравняват едностранчиво с тези в Гърция. „Много често правим много лоша реклама сами на себе си, на собствения си продукт. Цинизъм е да казваме колко е скъпо на нашето море, а колко е евтино в Гърция”, подчерта тя.

Сред основните проблеми пред сектора Илиева открои липсата на кадри, но уточни, че решението не е единствено в наемането на чуждестранни работници. „Проблемът не е толкова дали ще вкараме чужди работници, а Министерството на труда да погледне, че това е сезонна професия и трябва да има облекчаване или подпомагане на сезонните работници“, смята тя. По думите ѝ за първи път е създаден Съвет за реформи в туризма, който ще работи в шест специализирани групи по конкретните проблеми на сектора.

Илиева прогнозира, че и тази година голяма част от резервациите ще бъдат направени в последния момент.

Редактор "Екип на Петел",

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