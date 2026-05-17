Левандовски играе в момента последния си мач за Барселона

Шампионът Барселона и Бетис играят при 0:0 в последния домакински мач на каталунците за сезона. Срещата е от предпоследния кръг в Ла Лига. Това е и прощалният двубой на Роберт Левандовски със синьо-червената фланелка.

Полякът очаквано е титуляр, а на всичко отгоре Феран Торес е получил травма, предава Спортал.

“Лос кулес” излизат с нашивки върху екипите си, които вече отбелязват спечелената 29-а титла. Отборът също така се бори да завърши само с победи като домакин през кампанията в Ла Лига.

Крайният резултат е без значение за класирането, защото каталунците са недостижими на върха, а севилци със сигурност ще финишират пети. Бетис даже също ще играе в Шампионската лига, след като Ла Лига заслужи и пета квота за турнира заради силното представяне на испанските отбори в евротурнирите.

