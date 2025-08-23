Леванте 2:0 Барселона на почивката

кадър: Макс спорт

Барселона изненадващо губи с 0:2 при гостуването си на Леванте в среща от втория кръг на Ла Лига. Иван Ромеро вкара първия гол в 15-ата минута, а в добавеното време на първата част Хосе Луис Моралес реализира от бялата точка.

Преди седмица тимът на Ханзи Флик записа отличен старт на кампанията - 3:0 срещу Майорка, отново на чужд терен. Тогава пък Леванте допусна поражение с 1:2 от Алавес, припомня Спортал.

Маркъс Рашфорд е титуляр за “блаугранас” заедно с Феран Торес, Рафиня и Ламин Ямал. Англичанинът застана на лявото крило, а бразилецът в средата зад Феран. От първата минута излезе и Марк Касадо, който е спряган за напускане. Френки де Йонг е извън групата, защото преди дни стана баща за втори път и в дните преди раждането не тренираше. Вратарят Войчех Шчесни и Жерард Мартин пък не са картотекирани.За последно Леванте и Барса се бяха срещнали през пролетта на 2022 година, когато каталунците се наложиха инфарктно с 3:2 като гости с късен победен гол на Люк де Йонг.

