Левит: Покупката на Гренландия се обсъжда активно от Тръмп и неговия екип

Потенциалната покупка на Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

„Всички варианти винаги са на масата за президента Тръмп... първият вариант на президента винаги е бил дипломацията“, каза тя на редовна пресконференция.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че ще се срещне с представители на датските власти идната седмица - в момент, когато американският президент Доналд Тръмп казва, че иска да поеме контрола над Гренландия - автономна територия на кралството в Арктика, предаде Ройтерс.

„Ако президентът идентифицира заплаха за националната сигурност на САЩ, то всеки президент има възможността да се справи с нея с военни средства. Като дипломат, какъвто съм в момента и по каквото работим, ние винаги предпочитаме да постигаме споразумение по различни начини – това включва случилото се във Венецуела“, заяви Рубио пред репортери в отговор на въпрос дали САЩ биха били готови потенциално да изложат съюза НАТО на риск, като пристъпят към военна операция.

