Левон Хампарцумян: "Пак ли ще прибират хора по арестите за месеци"

кадър: Бтв

„И друг път се е случвало. Не е краят на света. Случвало се и да се преработва бюджетът по няколко пъти на година. Така че не това е проблемът. Проблемът ни е друго“, отбеляза финансистът Левон Хампарцумян.

„Проблемът са клиентелистките мрежи, които са захранени с пари, договори и така нататък. Така че дори да се смени властта, те имат още да получават - тях вече ги пази Конституцията и Търговския закон. След това имаме имунната система на държавата във вид служби, прокурори, Висш съдебен съвет с изтекли мандати и така нататък, които пазят статуквото. Правителството си тръгна, ама те са там. Какво ще ги правиме тях? Как ще реагират те в тези неща? Пак ли ще прибират хора по арестите за месеци“, отбеляза той за Бтв.

„Площадът трябва да бъде нащрек, за да не се получи тежък рецидив на това, което виждахме последните месеци и което изкара хората на площада“, посочи Левон Хампарцумян и допълни, че работата не е свършила.

"Протестите просто показват проблеми. Решаването обаче става с помощта на институции, на процедури в тях", посочи още той.

