Левон Хампарцумян: Рафинерията в Бургас е наследство от комунистическата епоха

кадър: Дарик

Банкерът коментира санкциите срещу "Лукойл", рафинерията в Бургас и предстоящия бюджет.

Банкерът Левон Хампарцумян коментира снощи в предаването "Седмицата на Дарик" американските санкции срещу руските петролни компании, бъдещето на рафинерията "Лукойл" в Бургас и финансовото състояние на държавата. Интервюто бе излъчено на 25 октомври 2025 година в 22:04 часа.

"Санкциите са остра реакция от страна на американското правителство към Русия. Няма дефиниция за кой има косвени санкции, например за банките, които работят с тях, защото те ще са засегнати, но не санкционирани", заяви Левон Хампарцумян пред водещия Божидар Русев. Според него вторичните санкции, ако се наложат, ще засегнат всички страни.

Хампарцумян обясни, че рафинерията в Бургас е наследство от комунистическата епоха, когато енергийната система на България се снабдяваше с петрол от СССР през Черно море. "Рафинерията в Бургас е квазимонопол. В една пазарна икономика това ти дава сериозни преимущества", каза той за Дарик.

"Непосредствена шокова заплаха няма, но дългосрочното развитие на кризата с горивата няма да бъде позитивно", предупреди банкерът. Той призова управляващите да разбият монопола на рафинерията при съхранението на горива, за да се създаде по-конкурентна среда на българския пазар.

Държавата трябва да реагира бързо

"Трябва да се намерят механизми, с които държавата ако свободи резерва, той да стигне до потребителите", посочи Хампарцумян. Според него по-дългосрочно трябва да се реши кой ще управлява рафинерията, а дефицитът на горива, ако стане, ще е регионален проблем.

"Въпросът е, че в един момент един куп пътища за идване минават през Босфора, където пропускливостта е лимитирана. Имайки предвид, че съществена част от Черно море е военна зона – не помага особено", обясни той. Банкерът подчерта, че тук не става въпрос за заклинания и лозунги, а за голяма компетентност.

Иронични забележки за Делян Пеевски

Запитан за Делян Пеевски като възможен купувач на рафинерията, Хампарцумян отговори с доза ирония: "Пеевски по-добре нека по-добре да си направи първо магазините, а после да прави рафинерията. Той е разумен човек и предполагам, че ще направи първо едното, а после другото".

"Пеевски не го видяхме в кризата с боклука. Нямаше разумен план как да се справим. Очевидно, че си избира на кой фронт да работи", добави той. Банкерът подчерта, че не вижда локални играчи с необходимите финансови и технологични възможности за управление на рафинерията.

"Ако сработят санкциите, то това ще е силен и тежък удар. Силен удар, който до сега не е прилаган върху Русия", каза Хампарцумян. Той посочи примерите на Иран, Куба, Северна Корея и Източна Германия като доказателства, че санкциите не убиват, но потискат възможностите за икономическо развитие.

"Когато си под санкции, всичко е трудно и животът става по-бедничък", обобщи банкерът. Той изрази убеждението си, че в Русия има много бедни хора, които са свикнали с мизерен живот.

Критика към българското управление

Хампарцумян изрази загриженост за състоянието на българските финанси. "Имаме фундаментални проблеми, които ни дърпат назад. Не бива да дадем възможност на кредите, които взимаме да отиват като вода към пясък. Еврото не ни пази от лошо финансово управление", заяви той.

"Всичко, което гледаме е клиентелистка клептокрация – там няма ляво или дясно. Вдигането на данъците, ще бъде гасене на пожари с бензин. Ефективността на парите я няма", добави банкерът. Според него колкото по-компетентна е властта, толкова по-лесен ще бъде първият бюджет в евро.

Влизането в еврозоната

Относно приемането на България в еврозоната, Хампарцумян каза: "Дано се направят първите стъпки към бюджетна консолидация при следващия бюджет. Нека да тръгнем в тази посока. Не завиждам на тези, които ще правят бюджета".

Той отбеляза, че растежът идва, но е по-малък, а редица институционални процеси са разстроени. "В момента харчим на заем. Дефицитният бюджет има един източник и той е назаем", предупреди Хампарцумян.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!