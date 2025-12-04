Левскари дариха пари за лечението на Любо Пенев

кадър: Спортал

Привържениците на Левски от “Синя Зона Б-18” дариха 600 лева за лечението на борещия се с коварно заболяване легендарен нападател на ЦСКА и България Любослав Пенев.

“Бихме искали да се обърнем към всички Българи обичащи футбола, като напишем вече баналното, човешкия живот няма клубна принадлежност, няма цвят.. Любо Пенев е мъжкар! От името на цялата организация му желаем да премине през трудностите и да излезе с високо вдигната глава.

Футбола в България има нужда от хора като него! Мислите ни са свързани както с него, така и с Борислав Михайлов! Силно се надяваме, че ще излезнат победители в тези мачове!”, пишат запалянковците, които са известни и с други благотворителни инициативи, предава Спортал.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!