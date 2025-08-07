Левски 0:0 Сабах на полувремето

кадър: Диема спорт

Левски и Сабах играят при 0:0 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на Конференциите. Стадион "Георги Аспарухов" е препълнен и "сините" се радват на сериозна подкрепа.

Победителят от битката между Левски и Сабах ще се изправи срещу нидерландския АЗ Алкмаар или Вадуц от Лихтенщайн в последния плейофен кръг. Който успее да надделее ,ще се класира за основната фаза на турнира, предава Спортал.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес стартира на вратата със Светослав Вуцов и пред него в защита Алдаир, Кристиян Димитров, Кристиян Макун и Майкон. В халфовата линия са Асен Митков и Гашпер Търдин, а пред него ще е Евертон Бала. По фалнговете ще действат Радослав Кирилов и Марин Петков, а на върха на атаката ще е Мустафа Сангаре.

Гостите ще разчитат най-сериозни проблеми на Вуцов да създава голаджията Джой-Ланс Микелс, който е човекът във форма при азерите и има два хеттрика в последните три евромача на Сабах.

