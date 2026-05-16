Левски атакува невиждано от 7 години постижение срещу ЦСКА

Снимка Булфото

Вечното дерби приковава вниманието на любителите на футбола.

Левски приема ЦСКА в мач от петия кръг на плейофите в първата четворка на efbet Лига. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ започва в 16:00 часа.

И за двата отбора днешното издание на вечното дерби се явява по-скоро за защита на собствената чест, отколкото за преследването на други цели. „Сините“ вече си гарантираха шампионската титла, а „армейците“ хвърлят всички усилия за предстоящия в сряда (20 май) финал за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив).

На 25 април Левски спечели предишното издание на дербито с 3:1 и сега ще опита да постигне втора поредна шампионатна победа над ЦСКА. С подобно постижение тимът от „Герена“ не може да се похвали от седем години. За последно това се случи през сезон 2018/19, когато „сините“ два пъти се наложиха с 1:0 – на 29 септември 2018 г. и на 24 февруари 2019 г., пише Блиц.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев в предишното дерби заложи на редица резерви, тъй като пазеше основните си единици за полуфиналния реванш за Купата на България срещу Лудогорец. „Армейците“ успяха да изчистят почти всичките си играчи от натрупани картони и днес може да излязат с повече титуляри, въпреки че предстоящият финал е с приоритет. Факундо Родригес е единственият, който ще бъде пазен, тъй като има натрупани четири жълти картона. Джеймс Ето'о пък е наказан. Всички останали футболисти са на линия.

ЛЕВСКИ – ЦСКА

Днес от 16:00 часа по Диема Спорт

София, Национален стадион „Васил Левски“

Съдия: Радослав Гидженов

ВЕРОЯТНИ СЪСТАВИ

Левски: Вуцов, Камдем, Димитров, Макун, Майкон, Костадинов, Бурас, Евертон, Око-Флекс, Кирилов, Переа

Контузен: Вуликич

Наказан: Търдин

ЦСКА: Лапоухов, Пастор, Делова, Иванов, Мартино, Ебонг, Жордао, Пиедраита, Панайотов, Перейра, Годой

Контузени: няма

Наказан: Ето'о

