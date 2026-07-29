Левски елиминира Универститатя и продължи напред в Шампионска лига

Стопкадър Диема Спорт

Левски се класира за следващия кръг на Шампионската лига, след като завърши 2:2 при гостуването си на Университатя Крайова в реванша от евротурнирите. С общ резултат 3:2 от двата двубоя сините продължават напред в надпреварата, където ги очаква сблъсък с тима на Кайрат. Двубоят в Румъния премина през куп обрати, греди и напрегнати моменти до последния съдийски сигнал, пише gong.bg.

Срещата започна динамично, като двата тима потърсиха своите шансове от самото начало. В 13-ата минута Левски откри резултата след заучено положение от пряк свободен удар, при което Евертон Бала получил топката пред наказателното поле и с прецизен изстрел през купа от играчи я изпрати в мрежата. Само три минути по-късно сините удвоиха преднината си с бърза комбинация, преминала през целия терен, която бе завършена от Алдаир с мощен шут за 0:2. Домакините отговориха с натиск и в 27-ата минута пратиха топката във вратата на Светослав Вуцов, но попадението бе отменено поради засада. Румънците все пак намалиха изоставането си дълбоко в добавеното време на първото полувреме, когато Никушор Банку се разписа с глава след центриране на Матей.

Второто полувреме започна с тежък удар за българския състав. В 48-ата минута Адриан Рус възстанови равенството с перфектно изпълнен пряк свободен удар. Скоро след това Баярам пропусна от отлична позиция за домакините. Левски постепенно организира опасни контраатаки и в 64-ата минута Мазир Сула бе близо до нов гол, но Попеску спаси, а малко след това стражът на домакините отрази и изстрел на Рейналдо.

Напрежението се покачи в 72-ата минута, когато Кристиан Димитров изби с глава от самата голлиния след удар на Чикилдъу. Защитникът на сините уцели и гредата след последвалия корнер пред другата врата в 78-ата минута.

В заключителните минути на мача Левски бе по-близо до победата. В 89-ата минута Сержиньо отправи опасен удар, избит трудно от Попеску в ъглов удар, а в добавеното време същият футболист отново нямаше късмет и за втори път в мача нацели гредата.

В крайна сметка равенството 2:2 се запази, което бе напълно достатъчно за играчите на Левски да празнуват заслужен успех с общ резултат 3:2 и да си осигурят място в следващата фаза срещу Кайрат.

Редактор "Екип на Петел",

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