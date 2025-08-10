Левски надигра Спартак в София

Снимки: Булфото

Левски победи Спартак с 2:1 в ранния двубой от неделната програма на четвъртия кръг в efbet Лига. Още в четвъртата минута "сините" откриха чрез феноменален гол на Марин Петков със странична ножица, предава Гонг. В края на първата част Борислав Рупанов удвои след втората асистенция на Мазир Сула в мача. В 85-а минута на свой ред Даниел Иванов отбеляза красиво попадение, с което върна за кратко надеждите на гостите за нещо повече, но времето не стигна за повече.

С тази победа Левски е на второ място с 12 точки, като само по-лошата голова разлика от Лудогорец държи "сините" извън лидерката позиция. Спартак остава на девета позиция с три пункта на сметката си.

В третата минута Мазир Сула центрира великолепно от свободен удар, а Цунами се пребори във въздуха и стреля с глава, но Ковальов реагира с бляскаво спасяване.

Веднага след това "сините" изпълниха по страхотен начин корнера, а Марин Петков направи феноменална странична ножица, като прати топката във вратата с извънземно изпълнение, което вече е един от претендентите за гол на сезона - 1:0 за Левски.

В 16-а минута Рилдо бе изведен чудесно и бе очи в очи с вратаря, като отправи удар по земята, но Ковальов отново се намеси решително, за да откаже нападателя на "сините". Малко след това Рилдо Фильо за пореден път получи добър пас и се освободи, като в рамките на 30 секунди пробва два изстрела от дистанция, като и двата бяха точни, но спасени от стража на гостите.

Десетина минути по-късно Марин Петков на свой ред реши да опита късмета си от дистанция, но опитът му завърши в ръкавиците на Ковальов. В 37-а минута Оливие Камдем напредна от фланга и влезе в противниковото наказателно поле, като отправи силен удар в близкия ъгъл, но стражът на гостите изби в корнер.

В 45-а минута Фабио Лима намери Мазир Сула с пас на крилото, а офанзивният състезател пусна перфектен пас за Борислав Рупанов, който се освободи и с едно докосване прати топката в мрежата - 2:0 за Левски.

В началото на втората част Рилдо Фильо отправи поредния си точен удар, но Ковальов отрази. Можеше да последва добавка, но Сула и Рупанов си попречиха, като това предотврати попадението. В 56-а минута Мазир Сула демонстрира отново страхотния си поглед върху играта, като Борислав Рупанов бе задължен да вкара от чиста позиция, но Ковальов блесна с нова невероятна намеса.

В 71-а минута Цунами направи великолепен пробив и напредна много, като стреля от около 30 метра, но Ковальов спаси зрелищно с една ръка. Малко след това Радослав Кирилов показа страхотна техника и накрая завърши с удар в средата, а стражът на гостите направи ново спасяване. Малко след това Камдем също бе много остър в атака и намери Кирилов, чийто бомбен шут бе отразен със сетни сили от Ковальов.

В 85-а минута Даниел Иванов се измъкна от противниковата защита, а Фабио Лима не проследи движението му и резервата на Спартак Варна завърши по страхотен начин с прехвърлящ удар, при който Светослав Вуцов не успя да реагира - 1:2.

В 89-а минута Оливие Камдем нахлу навътре към терена и накрая отправи топовен снаряд с левия си крак, но Ковальол спаси с една ръка. В продължението на двубоя "сините" можеха и да отбележат още един гол, но липсваше прецизност в завършващия удар.

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 7. Фабио Лима, 6. Цунами, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 8. Карлос Охене, 70. Георги Костадинов, 22. Мазир Сула, 37. Рилдо, 88. Марин Петков, 77. Борислав Рупанов

Спартак: 23. Максим Ковальов, 50. Илкер Будинов, 44. Ангел Грънчов, 3. Матео Петрашило, 20. Деян Лозев, 19. Емил Янчев, 6. Жак Пехливанов, 17. Цветослав Маринов, 21. Ксанди, 88. Дамян Йорданов, 7. Бернардо Коуто

