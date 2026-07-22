Левски надви Университатя и взе аванс за реванша в Румъния

Стопкадър Диема Спорт

Левски надви Университатя Крайова с минималното 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“ в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Капитанът Кристиан Димитров (8) вкара рано за успеха "сините", които ще имат аванс преди реванша след седмица. През втората част гол на Евертон Бала не беше зачетен заради засада, пише Блиц.

Българският шампион започна по-активно и стигна до няколко корнера, а в 8-ата минута и поведе в резултата. Сержиньо получи на десния фланг и центрира, а Кристиан Димитров стигна пръв до топката и реализира с глава от близка дистанция за 1:0.

Гостите отвърнаха шест минути по-късно, когато след разбъркване в наказателното поле Александру Чикалдау стигна до топката и подаде към Карлос Мора. Ударът на костариканския бранител премина високо над вратата.

В 17-ата минута Лоренциу Попеску улови изстрел от дистанция на Сержиньо, а седем минути след това Алдаир проби и нахлу към вътрешността на терена, след което отправи удар от далечно разстояние и стражът на гостите спаси.

Играта се водеше предимно в центъра до 37-ата минута, когато Щефан Баярам показа индивидуална техника и подаде към Анзор Меквабишвили, който шутира неточно от границата на наказателното поле.

Веднага след почивката Университатя Крайова можеше да изравни резултата. Меквабишлили изведе Чикалдау в наказателното поле, а той остана сам срещу Светослав Вуцов. Ударът му обаче бе неточен.

Две минути след това се стигна до сериозно разбъркване пред Вуцов, който показа и рефлекса си. Играчите на Хулио Веласкес изчистиха и имаше контраатака за българския шампион. Армстронг Око-Флекс се озова очи в очи с Попеску, но вратарят бързо скъси разстоянието и резултатът остана непроменен.

В 51-ата минута Левски отново хвана защитата на Университатя неподготвена с бърза атака. Акрам Бурас получи от Око-Флекс, но от чиста позиция в пеналтерията стреля над напречната греда. 13 минути след старта на втората част Бурас изведе Бала зад отбраната. Бразилецът прати топката в мрежата, но попадението не бе признато заради засада на бразилеца.

В 68-ата минута Левски имаше претенции за дузпа, след като Романчук влезе доста неразчетено в краката на Бурас. Ситуацията бе прегледана с ВАР, но не се стигна до 11-метров наказателен удар.

Университатя Крайова застраши на няколко пъти вратата на "сините" в следващите минути. Нсимба центрира от левия фланг в 72-ата минута. Мора изпревари Майкон и отправи опасен удар, който Вуцов отрази. Секунди след това се стигна и до неточен изстрел пред вратата на българския тим.

Редактор "Екип на Петел",

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