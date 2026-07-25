Снимки: Булфото

Отборът на Левски направи обрат срещу Локомотив (София) за 2:1, като с втората си победа в първенството вече има актив от 6 точки и е на първо място в класирането. Спас Делев откри резултата за "железничарите" малко след час игра, но след дебютни попадения на Рейналдо и Сержиньо тимът на Веласкес направи пълен обрат, предава БТА. И за двата отбора бяха отменени по един гол, като за "червено-черните" са разписа Ерол Дост преди почивката, а за шампионите Рейналдо.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе направил пет смени в сравнение с мача с Университатя Крайова, като даде почивка на Кристиан Димитров, Алдаир, Майкон, Рейналдо, Армстронг Око-Флекс, като част от футболистите влязоха като резерви в хода на мача.

Първият удар към една от двете врати бе на Стивън Стоянчов, който зае квотата за млад български футболист под 23 години, а Локовотив отговори със силен удар на Димитър Костадинов, който бе отразен от вратаря Светослав Вуцов.

В първите 20 минути на мача "железничарите" осъществиха натиск, като се възползваха от факта, че Левски играеше със защита, която излиза в този вид за първи път. Ерол Дост дори успя да вкара топката в мрежата зад Вуцов, но попадението не бе зачетено, тъй като футболистът пое топката с ръка.

През втората част на първото полувреме "сините", които в този мач бяха с резервния златен екип, изнесоха играта пред вратата на домакините, като Алекс Сентейес направи два големи пропуска. Първо при заучено положение той стреля, националният вратар Мартин Величков изби топката, а испанецът при добавката стреля над вратата. Малко по-късно отново Сентейес стреля с левия крак на сантиметри покрай левия стълб на вратата.

На почивката Веласкес замени Давид Кусо с Рейналдо. Първи удар нанесе Локомотив. Малко след час игра Спас Делев се измъкна зад защитата, Алдаир не успя да го догони и нападателят стреля покрай Вуцов за 1:0.

Левски почти веднага отговори, като Рейналдо вкара след заучено положение при пряк свободен удар на задна греда. Съдията Никола Попов бе извикан да гледа ситуацията и в крайна сметка отсъди засада на Гашпер Търдин, който според него е влияел на играта.

Молко по-късно Рейналдо успя да вкара, като Сентейес отклони топката към базилеца, който стреля, а Величков не успя с една ръка да спре топката, която мина зад голлинията му - 1:1.

Това попадение даде импулс на Левски и почти веднага след това Рейналдо подаде на Сержиньо, който с левия крак отблизо разстреля Величков. Това бяха дебютните голове на Рейналдо и Сержиньо в Първа лига.

Малко преди гола на Сержиньо Адин Тауи от Локомотив стреля опасно покрай левия стълбна вратата на Вуцов.

В последните секунди и вратарят на Локомотив Мартин Величков излезе при две статични положения в търсене на изравняването на резултата, но тимът му не сполучи.

Сега на Левски му предстои реванш срещу Университатя Крайова, а в следващия кръг ще бъде домакин на Септември. Локомотив има дерби срещу Славия в следващия кръг.

Редактор "Екип на Петел",

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