Левски отново не успя да победи Лудогорец

Стопкадър Диема Спорт

Разградчани останаха без загуба от шампиона през тази кампания.

Отборите на Лудогорец и Левски завършиха наравно 1:1 в пореден мач помежду си от шампионската група на efbet Лига. Хуан Переа откри в средата на първата част, а десетина минути преди края Дерой Дуарте изравни.

Срещата бе равностойна, с периоди на надмощие и на двата отбора, и до голяма степен логично завършва с поделени точки, пише Спортал.бг.

"Сините" за първи път през сезона успяха да разпечатат вратата на "зелените", но така и не успяха да ги победят. В шест мача между двата тима във всички турнири Лудогорец записа четири победи с по 1:0 и две равенства - 0:0 и 1:1.

