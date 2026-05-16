Левски победи ЦСКА в дербито на кръга

Снимки: Булфото

Левски победи ЦСКА с 2:0 в дербито на 35-ия кръг на първенството. Голове на Хуан Переа и Евертон Бала от дузпа донесоха успеха на "сините", които взеха втора поредна победа срещу големия съперник в плейофите на шампионата, предава БТА.

Двубоят не впечатли с футболни достойнства, като Левски игра с повече настроение след наскоро спечелената 27-а титла в шампионата, а ЦСКА мислеше повече за предстоящия финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив на 20 май.

Играчите на Левски влязоха със самочувствие в мача и владееха инициативата, докато футболистите в "червено" бяха твърде предвидими в офанзивен план и рядко застрашаваха вратата на Светослав Вуцов.

Ключовата ситуацията през първата част бе в 10-ата минута, когато Георги Костадинов изведе Хуан Переа, който спечели единоборство с Давид Пастор и с удар под плонжа на намесилия се неубедително в ситуацията вратар Фьодор Лапоухов прати топката в мрежата.

ЦСКА имаше добра възможност да изравни в 51-ата минута, но удар на Лео Перейра бе избит в корнер от вратаря Вуцов.

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре, който наскоро се завърна след контузия, влезе в игра през втората част, но остана на терена едва 15-ина минути, за да бъде сменен от Марко Дуганджич след нова контузия.

В 71-ата минута реферът Радослав Гидженов отсъди дузпа в полза на Левски, след като топката срещна ръката на Теодор Иванов след удар на Акрам Бурас. Евертон Бала стреля неспасяемо в горния ляв ъгъл и "сините" поведоха с 2:0.

Левски е недостижим на върха в класирането с 80 точки, докато поражанието до голяма степен лиши ЦСКА от шансовете за второто място, като тимът е четвърти с 63 точки кръг преди края.

Съставите:

Левски: Светослав Вуцов, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Радослав Кирилов (85-Рилдо), Карлос Охене (60-Армстронг Око-Флекс), Евертон Бала (80-Мазир Сула), Хуан Переа (46-Мустафа Сангаре, 60- Марко Дуганджич)

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Пастор, Теодор Иванов, Лумбард Делова, Анхело Мартино, Макс Ебонг (58-Исак Соле), Бруно Жордао (84-Адриан Лапеня), Петко Панайотов, Алехандро Пиедраита (58-Йоанис Питас), Леандро Годой, Лео Перейра (84-Андрей Йорданов)

