Левски победи за Лигата на Конференциите с гол в последните секунди

кадър: Диема спорт

Отборът на Левски победи с 1:0 Сабах в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на Конференциите. Победното попадение отбеляза юношата на "сините" Борислав Рупанов. Голът дойде буквално в последните секунди на мача, след като нападателят засече центриране на Мазир Сула в 99-ата минута при дадено продължение от осем минути.

Домакините имаха териториално предимство и повече атаки в рамките на целия мач, но азерите демонстрираха много стабилна и дисциплинирана игра и показаха, че не бива да бъдат подценявани. Все пак българите успяха да зарадват препълнения стадион "Георги Аспарухов" в самия край на срещата, а сега ще трябва да се подготвят за още по-сериозна битка на реванша след седмица, предаде Спортал.

Победителят от битката между Левски и Сабах ще се изправи срещу нидерландския АЗ Алкмаар или Вадуц от Лихтенщайн в последния плейофен кръг. Който успее да надделее ,ще се класира за основната фаза на турнира.

